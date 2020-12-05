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Селезнев – о конфликте из-за языка : "Я хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском"

5 декабря, 00:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Известный форвард заявил, что живет в свободной стране и никому ничего не обязан

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал свою версию конфликта с главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем из-за языка. Наставник попросил футболиста общаться с ним на украинском, однако Селезнев считает, что никто не должен ему запрещать общаться на русском.

"Я вообще не конфликтный человек. Во-первых, я извинился. Во-вторых, я так на самом деле считаю – не может мне в моей стране человек говорить, на каком языке мне разговаривать. Я эмоциональный человек. Эмоции иногда мешают, а иногда помогают. Я не могу пропустить мимо ушей, если мне что-то не нравится.

Изначально я попросил его на английском, чтобы он не давил на судью. Я уже не помню, как я сказал.

Я его очень уважаю, как тренера. Но он говорит, что я должен разговаривать с ним на украинском языке. Да я никому ничего не должен. Я очень хорошо говорю на украинском, но я хочу говорить на русском. Почему мне нельзя? Почему мне кто-то будет запрещать это? Я живу в свободной стране", – сказал Селезнев в программе Вацко Live.

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Кстати, Селезнев уже извинился перед Йовичевичем за конфликт на "Днепр-Арене". Форвард "Колоса" написал хорватскому тренеру "Днепра-1" сообщение.

Смотрите, как "Колос" играет в чемпионате Украины:

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футбол футболист Евгений Селезнев Игорь Йовичевич Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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