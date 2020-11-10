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Селезнев занялся боксом после ссоры с тренером (видео)

10 ноября, 10:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболист "Колоса" поддерживает себя в форме разнообразными тренировками

Чемпионат Украины взял двухнедельную паузу на матчи сборных. Игроки клубов, которые не выступают за национальные команды, продолжают тренировки. Некоторые делают это оригинально. Например, форвард "Колоса" Евгений Селезнев увлекается занятием боксом. В сентябре боксер Усик проверил на прочность футболиста Селезнева.

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На этот раз пути Евгения и Александра разошлись. Причем, Усик поехал к Шевченко на футбол, а Селезнев провел тренировку по боксу. 35-летний футболист выложил видео в соцсетях под своим традиционным девизом: "Никогда не сдавайся". Такими занятиями игрок наверняка помогает себя находиться в должных кондициях. Тем более, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин говорил, что на приведение себя в порядок у Селезнева ушло больше времени, чем он думал.

Также стало известно, что Селезнев извинился перед Йовичевичем за конфликт на "Днепр-Арене". Нападающий и тренер спорили во время недавнего матча чемпионата Украины и даже после.

Вспомним, как "Колос" обыгрывал "Арис" в Греции в Лиге Европы:

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футбол бокс тренировка Евгений Селезнев Колос Ковалевка
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