"Султан" Селезнев "охренел", когда фанаты подарили ему картину в образе Цезаря

Нападающий ковалевского "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своих прозвищах. Бывший форвард сборной Украины признался, какое из них нравится больше всего и какой подарок фанатов поразил его до глубины души. Футболист сейчас отдыхает на Бали и уморно перепел "Не корона, бро".

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Евгений Селезнев в матче против "Днепра-1" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Мне нравится, когда друзья называют Селя или Жека. Я слышал прозвища Султан, Царь, но я не считаю... Я сам по себе очень скромный. Я люблю пошутить, посмеяться. Султан – меня в Турции на руках носили. Почему Султан? Потому что там мусульманская страна и я делаю результат. А в Турции это очень дорогого стоит", – рассказал Евгений программе "Футбольний формат".

Есть у Селезнева версия и его прозвища "Царь": "Не помню, с кем мы играли. На последней минуте забил "Лацио" гол, а потом еще вроде "Русенборгу" тоже в конце забил. И тогда говорят: "Царь Евгений Первый". Наверное, с этого пошло. А картину, где я в образе Цезаря, мне подарили еще до этого фанаты "Днепра". Мне тогда было 30 лет.

Я близко общался и общаюсь с фанатами "Днепра", с хулиганами. Они захотели мне сделать подарок. Принесли эту картину – я охренел. Спрашиваю: "Почему так? Знаю, что хорошо ко мне относитесь, но в виде Цезаря не ожидал". А они говорят: "Ты для нас им и есть". Это лучшие фанаты в моей жизни", – признался Селезнев.

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Ранее мы писали, что Луческу хотел видеть Селезнева в "Динамо", и рассказали, почему сорвался переход украинского "Царя".

Смотрите, как Селезнев играл за "Колос"

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