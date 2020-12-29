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Милевский заценил: Селезнев на Бали уморно перепел "Не корона, бро" (видео)

29 декабря, 12:50

Олег Люлька Олег Люлька

С катанием по волнам у футболиста не сложилось. И тут он решил запеть

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев по прозвищу "Царь" продолжает пробовать себя в нефутбольных сферах. 35-летний форвард, занимающийся боксом и хоккеем, во время отпуска на Бали решил испытать себя в серфинге и пении.

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С серфингом получилось не ахти. Евгений решил покататься на волнах, но покорить доску оказалось тяжелее, чем он предполагал, и он свалился в воду. Из чего болельщики сделали вывод: "Царь" – не настоящий!"

А вот с актерским мастерством дела у Селезнева, как оказалось, обстоят получше. Евгений со своим другом, чихая по очереди, перепели хит декабря Vavan Noggano – "Не корона, бро".

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По крайней мере, Артему Милевскому понравилось. Тот в комментариях под видео поющего Селезнева поставил пять угорающих со смеху смайликов, три больших пальца и столько же эмодзи с шампанским. "Класс", – говорит Миля.

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Кто знает, возможно, после такого творческого опыта Селезнев по примеру Милевского задумается над тем, чтобы тоже запустить свой YouTube-канал.

Смотрите, как Селезнев забивал перед отпуском

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отпуск футболист песня Евгений Селезнев кавер Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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