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Новые соперники для Шевы: полные составы корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2022

19 ноября, 09:32

Олег Люлька Олег Люлька

Украина попала во вторую корзину. Жеребьевка квалификации состоится 7 декабря

После завершения группового турнира Лиги наций окончательно сформировались корзины для жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре. Сборная Украины, несмотря на зависший в воздухе матч со Швейцарией, попала во вторую корзину.

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Между тем Россия после вчерашнего поражения 0:5 от Сербии опустилась в третью, но она в соперники Украине не достанется – при жеребьевках нас, напомним, разводят с командами из РФ.

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет 7 декабря в Цюрихе, в 19:00 по киевскому времени.

Победители десяти отборочных групп выйдут в финальную часть ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.

  • Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды
  • Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, УКРАИНА, Сербия, Турция, Словакия, Румыния
  • Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия. Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия
  • Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург
  • Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра
  • Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Сборная Украины
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Сборная Украины / Фото: УАФ

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Отметим, что финальная часть следующего ЧМ должна пройти в непривычные сроки – не летом, а зимой: с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, на днях появились слухи, что после Евро-2021 Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины заменит Сергей Ребров, которому якобы предстоит вести "сине-желтых" к ЧМ-2022. Однако в УАФ эту информацию опровергли.

Смотрите, как Украина обыграла в Лиге наций Испанию

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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жеребьевка Сборная Украины посевы ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

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