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Сербия – Россия 5:0. Видео голов и обзор матча

19 ноября, 07:06

Олег Люлька Олег Люлька

Фиаско в Белграде оставило россиян за бортом элитного дивизиона Лиги наций

Сборная России потерпела самое крупное поражение при тренере Станиславе Черчесове и вообще за последние за 16 лет, с треском проиграв в Белграде Сербии 0:5. Этот разгром лишил россиян первого места в своей группе и выхода в элитный дивизион Лиги наций, куда вместо них пробились венгры, в параллельном матче одолевшие Турцию 2:0.

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Сербии же унижение россиян позволило обойти турок и сохранить прописку в дивизионе В.

Обзор матча Сербия – Россия (5:0)

Сербия – Россия – 5:0
Голы: Радоньич, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64
Сербия: Райкович – Миленкович, С.Митрович, Спаич – Радоньич (Влахович, 31), Ристич, Гудель (Зделар, 90), Максимович (Гачинович, 46), Младенович (Ранджелович, 90) – Йович, А.Митрович (Павлович, 90)
Россия: Гильерме (Джанаев, 46) – Караваев, Дивеев (Евгеньев, 46), Джикия, Жирков – Кузяев, Оздоев, Ерохин – Алексей Миранчук (Мостовой, 46), Заболотный (Черышев, 72), Антон Миранчук (Обляков, 46)
Предупреждения: А.Митрович, Гудель – Жирков, Заболотный, Обляков

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Сербия – Россия – 5:0. Лига наций

Сербия – Россия – 5:0. Лига наций / Фото: Reuters

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Другой матч группы B3
Венгрия – Турция – 2:0

Турнирная таблица

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Напомним, последние три матча (ничья с Молдовой 0:0, поражение от Турции 2:3 и 0:5 от сербов) Россия проводила без своего бывшего капитана – зенитовца Артема Дзюбы, отлученного от сборной после появления в Сети скандального видео, на котором Дзюба мастурбирует и снимает это на камеру.

Смотрите, как Россия ранее проиграла Турции 2:3

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная России сборная Сербии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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