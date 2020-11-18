Швейцарцы готовы проиграть Украине "по монетке", но не на поле

Швейцарский футбольный союз рассматривает только два возможных варианта решения судьбы так и не состоявшегося матча с Украиной, который был отменен по требованию главврача кантона Люцерн. Первый – техническое поражение украинцев 0:3. Второй – определение результата матча жеребьевкой, как говорили ранее, "по монетке".

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Об этом заявил президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан, который вариант с переносом игры Швейцария – Украина на 2021 год считает нереальным. А о возможном техническом поражении для самой Швейцарии за необеспечение проведения матча вообще молчит.

"Сейчас есть варианты, что Швейцария получит техническую победу. Либо исход матча решат путем жеребьевки – победа Швейцарии, ничья или победа Украины. Решение будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если будут рассматривать первый из этих вариантов, будут учитывать, выполнила ли украинская сторона все требования. Если не будет виновных – нас ждет жеребьевка. Тут у нас всего один шанс из трех, чтобы остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Но решаем не мы", – цитирует Доминика Блана TdG.ch

"Мы рассматривали вариант с проведением матча в 2021 году. Но, увы, это невозможно. Календарь на следующий год занят играми отборочного турнира ЧМ-2022 и финальной части Евро-2021", – добавил босс Швейцарского футбольного союза

Напомним, ранее бывший президент украинской Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм заявил, что матч Швейцария – Украина мог бы состояться в 2021 году перед Евро. "Это было бы наиболее справедливым решением", – считает функционер.

Видео: Сегодня

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