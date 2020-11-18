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Сборная Украины в масках улетает из Швейцарии. Ее шокировала не только отмена матча

18 ноября, 14:37

Олег Люлька Олег Люлька

Украинцев поразил и результат поединка Испания - Германия, который они смотрели вместо того, чтобы играть самим

В среду, в 15:00 по киевскому времени, сборная Украины улетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев, так и не сыграв матч заключительного тура Лиги наций со Швейцарией, который был отменен по требованию главврача местного кантона.

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До аэропорта Цюриха из отеля в Люцерне наша сборная добиралась двумя автобусами в соответствии с протоколом для перевозки команд во время пандемии. А по прибытии в "Борисполь" все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

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Накануне вечером, вместо того, чтобы играть со Швейцарией, наша команда в своих номерах смотрела матч Испания – Германия, завершившийся разгромным поражением немцев 0:6. Как сообщает официальный сайт УАФ, этот результат "откровенно поразил "сине-желтых".

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Матч Швейцария – Украина отменен. Онлайн событий

Напомним, сборная Швейцарии требует, чтобы Украине засчитали техническое поражение 0:3 за то, что она не приложила всех усилий для того, чтобы игра состоялась.

В свою очередь сборная Украины настаивает, что ее вины нет. Дескать, по регламенту УЕФА у нее было достаточно здоровых игроков для проведения матча, и УЕФА нужно было дожимать власти Люцерна, чтобы матч таки вчера-сегодня состоялся.

Согласно заявлению УЕФА, теперь решение по отмененному матчу Швейцария – Украина будет принимать уже контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза. Среди возможных вариантов – техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату и определение результата жребием.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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