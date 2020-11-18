Врача, из-за которого отменили матч Украины, разнесли в пух и прах в Швейцарии

"Решение главного врача кантона было ошибкой. Матч спокойно можно было перенести на среду", — говорит Томас Гримм

Известный швейцарский футбольный функционер Томас Гримм, не так давно работавший президентом украинской Премьер-лиги, раскритиковал решение главврача Люцерна Роже Харсталла, которое привело к отмене вчерашнего матча Лиги наций Швейцария – Украина.

"Врач кантона Люцерн принял ошибочное решение. Можно было перенести матч со вторника на среду, 18 ноября, еще раз протестировать сборную Украины на коронавирус. Было бы 13 здоровых футболистов — можно было бы играть", — заявил Томас Гримм

"Я находился с генеральным секретарем УАФ в гостинице Люцерна, когда поступили неприятные новости об отмене матча. Причиной называли предотвращение неконтролируемого распространения коронавируса среди сборной Украины и населения в целом. Но я не понимаю эту часть о населении. Протокол УЕФА предусматривает невозможность контакта с местным населением"

"Теоретический риск был бы для здоровья представителей сборных, но не для населения"

"Решение было просто несоразмерно ситуации. В большинстве кантонов Швейцарии — в том числе, в Люцерне — все еще можно пойти в ресторан. И я спрашиваю себя: где выше риск заразиться? В ресторане, где сотня гостей без тестов, или же на поле, где 22 человека со свежими отрицательными тестами?" — недоумевает Томас Гримм, которого цитирует швейцарское издание Blick

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Роже Харсталл, главный врач Люцерна / Фото: Blick

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Напомним, в комментарии "Сегодня" главврач кантона Люцерн Роже Харсталл заявил: "Не скажи мы "стоп", и в процессе тренировок ваши футболисты продолжили бы заражаться друг от друга, а в ходе игры могли заразить и соперников. Всех на карантин! – другого выхода просто не было. Поверьте, сложись подобная ситуация в сборной Швейцарии, я поступил бы точно так же".

Кстати, в Швейцарии уже сказали, когда может состояться матч с Украиной. Велика вероятность, что поединок пройдет уже в следующем году — в рамках подготовки к финальной части Евро.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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