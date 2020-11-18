"Жеребьевка – как рулетка в казино": экс-игрок сборной не советует Украине уповать на удачу

Бывший нападающий сборной Украины и нынешний тренер юношеской команды страны Сергей Нагорняк прокомментировал отмену матча Лиги наций Швейцария – Украина. Напомним, что встреча 6-го тура группового этапа должна была состояться 17 ноября. Но после новых случаев коронавируса в составе Украины врач кантона Люцерн отменил матч и закрыл сборную на карантин.

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"Правильнее было бы провести матч. Конечно, Украина была частично обескровлена. Перед игрой выпал еще Малиновский. Но у сборной Швейцарии тоже были кадровые трудности. А для Украины иногда даже чем хуже, тем в итоге лучше. Такие ситуации могут сплотить команду, прибавить ей спортивной злости. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх и матч будет сыгран в другие сроки. Пусть через 2-3 недели, но чтобы все решилось на поле", – цитирует специалиста zbirna.com.

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Нагорняк также высказался по поводу определения победителя с помощью жеребьевки. Он считает, что самым справедливым решением было бы сыграть этот матч где угодно: в другом городе Швейцарии или на нейтральном поле.

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"Жеребьевка – это вообще непонятно что такое. Как рулетка в казино – на красное или черное. Не верю в такой вариант и не понимаю, как такое возможно. Не стоит уповать на этот исход", – заявил тренер.

Ранее мы писали, что легионеры сборной Украины начали покидать расположение команды. 18 ноября основная часть "сине-желтых" должна вернуться в Киев.

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