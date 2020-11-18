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В Швейцарии сказали, когда состоится матч с Украиной

18 ноября, 13:29

Олег Люлька Олег Люлька

Велика вероятность, что поединок пройдет уже в следующем году - в рамках подготовки к финальной части Евро

Бывший президент украинской Премьер-лиги швейцарец Томас Гримм назвал ориентировочные сроки проведения матча Лиги наций Швейцария – Украина, который вчера был отменен по требованию главврача Люцерна.

"Возможно, матч смогут перенести на 2021 год. Может, он пройдет в рамках подготовки к финальной части Евро-2021. На мой взгляд, УЕФА ничего не мешает провести этот поединок в следующем году. Это было бы наиболее справедливым решением", – заявил Томас Гримм

"Любое решение, которое определит победителя матча вне поля, будет несправедливым. А жеребьевка может оказаться и не в пользу Швейцарии", – добавил Гримм в комментарии швейцарскому изданию Blick

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Отметим, что швейцарская сборная требует, чтобы Украине засчитали техническое поражение 0:3 за то, что она не приложила всех усилий для того, чтобы игра состоялась.

В свою очередь, сборная Украины настаивает, что это не ее вина. Дескать, по регламенту УЕФА, у нее было достаточно здоровых игроков для проведения матча, и УЕФА нужно было дожимать власти Люцерна, чтобы матч таки вчера-сегодня состоялся.

Напомним, что перед поединком со Швейцарией в Люцерне, отмененном по требованию главврача одноименного кантона, положительные тесты на коронавирус в сборной Украины сдали Соболь, Макаренко, Ризнык, а также врач-реабилитолог Баштовой, Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом двое последних недавно уже переболели COVID-19.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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Сборная Украины сборная Швейцарии Томас Гримм
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