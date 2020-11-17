Матч Украины со Швейцарией отменен – официально

УЕФА разрешил провести игру, но власти Люцерна отправили всю нашу команду на карантин. Поединка не будет

Сегодняшний матч Швейцария – Украина отменен. Это официально подтвердили в Украинской ассоциации футбола. Ранее власти Люцерна запретили проведение игры из-за случаев коронавируса в украинской команде.

"УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций Швейцария – Украина не может состояться", – гласит заявление УАФ

"Заметим, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", – добавили в УАФ

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Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, сдали также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили. Как и всей украинской командой, которую они отправили на карантин.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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