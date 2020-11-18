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Малиновскому плохо: жена футболиста рассказала о симптомах коронавируса

18 ноября, 20:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Руслан находится на самоизоляции в Италии после визита в сборную Украины

Матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины в Люцерне отменили, и футболисты разъезжаются в расположение в своих клубов. К сожалению, некоторые едут с положительными тестами на коронавирус. В частности, Малиновского доставляют в Италию в специальной машине с защитой.

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Сегодня вечером жена полузащитника, Роксана, на своей странице в Instagram рассказала о самочувствии Руслана. Малиновская ответила на недостоверное сообщение одного из сайтов, что у игрока нет симптомов болезни и он чувствует себя нормально:

"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя".

Таким образом, ближайшие две недели Малиновский будет находиться на самоизоляции и жить отдельно от супруги и маленькой дочери. О возвращении на поле или хотя бы просто к тренировкам речи пока нет.

Недавно Малиновский вошел в сборную недели чемпионата Италии.

Смотрите, как Руслан забивал мяч за сборную в отборе на Евро-2020:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол Сборная Украины симптомы коронавирус Руслан Малиновский
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