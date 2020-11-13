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Украинская ассоциация футбола опровергла приход Реброва на место Шевченко

13 ноября, 12:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Функционеры назвали слухи о замене главного тренера сборной бессмыслицей

Недолго бродила в СМИ неподтвержденная информация о том, что Сергей Ребров заменит Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. После того, как сегодня утром "источники" объявили имя специалиста, который придет на смену Шевченко, Украинская ассоциация футбола резко ответила на слухи.

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Позиция чиновников появилась на странице УАФ в Facebook. В нем в частности говорится:

"Официально заявляем, что эта информация – полная чушь, фейк. Возможно, его творцы хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" и внести нервозность в подготовку сборной Украины к решающим матчам Лиги наций.

Не секрет, что некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины. Напомним, что у Андрея Шевченко действует длительный контракт с УАФ. К тому же вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции Исполкома УАФ".

Читайте расписание сборной Украины на Евро-2020: когда, где и с кем. Пока же наши готовятся к субботнему поединку Лиги наций с немцами в Лейпциге.

Смотрите, что рассказывал Андрей Шевченко об октябрьских матчах сборной Украины:

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