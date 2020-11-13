Есть расписание сборной Украины на Евро-2020: когда, где и с кем

В ночь на пятницу завершился длительный отборочный турнир Евро-2020. Вчера вечером определились последние четыре участника турнира, который планируется на лето 2021 года. Напомним все результаты плей-офф чемпионата Европы.
В поединке в Тбилиси сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии 1:0 и присоединилась к коллективам группы С. Представители этой маленькой балканской страны впервые пробились в финальный раунд. В квартете С также будут выступать команды Украины, Нидерландов и Австрии.
Полное расписание нашей группы теперь выглядит следующим образом.
13 июня. 19:00 (Бухарест). Австрия – Северная Македония.
22:00 (Амстердам). Нидерланды – Украина.
17 июня. 19:00 (Бухарест). Украина – Северная Македония.
22:00 (Амстердам). Нидерланды – Австрия.
21 июня. 19:00 (Бухарест). Украина – Австрия.
19:00 (Амстердам). Северная Македония – Нидерланды.
Интересно, что на официальном сайте УЕФА до сих пор не обновили информацию о последнем участнике группы.
Две встречи "сине-желтые" проведут в столице Румынии, одну, первую, – в Нидерландах. Читайте также о том, что известно о сборной Северной Македонии.
Смотрите, как сборная Украины уступила в среду полякам в товарищеском матче:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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