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Есть расписание сборной Украины на Евро-2020: когда, где и с кем

13 ноября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Андрея Шевченко сыграют два матча в Румынии, один - в Нидерландах

В ночь на пятницу завершился длительный отборочный турнир Евро-2020. Вчера вечером определились последние четыре участника турнира, который планируется на лето 2021 года. Напомним все результаты плей-офф чемпионата Европы.

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В поединке в Тбилиси сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии 1:0 и присоединилась к коллективам группы С. Представители этой маленькой балканской страны впервые пробились в финальный раунд. В квартете С также будут выступать команды Украины, Нидерландов и Австрии.

Полное расписание нашей группы теперь выглядит следующим образом.

13 июня. 19:00 (Бухарест). Австрия – Северная Македония.

22:00 (Амстердам). Нидерланды – Украина.

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17 июня. 19:00 (Бухарест). Украина – Северная Македония.

22:00 (Амстердам). Нидерланды – Австрия.

21 июня. 19:00 (Бухарест). Украина – Австрия.

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19:00 (Амстердам). Северная Македония – Нидерланды.

Интересно, что на официальном сайте УЕФА до сих пор не обновили информацию о последнем участнике группы.

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Две встречи "сине-желтые" проведут в столице Румынии, одну, первую, – в Нидерландах. Читайте также о том, что известно о сборной Северной Македонии.

Смотрите, как сборная Украины уступила в среду полякам в товарищеском матче:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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футбол расписание Сборная Украины Евро-2020
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