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Вот это да! На замену Шевченко в сборной Украины сватают Реброва

13 ноября, 10:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нынешний тренер "Ференцвароша" заменит бывшего партнера по "Динамо" в июле 2021 года

Интересная информация появилась о возможной смене главного тренера сборной Украины. Говорят, что после финального турнира чемпионата Европы Андрей Шевченко покинет свой пост. Вместо него "сине-желтых" возглавит наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров. Хотя в июне контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок.

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Информацию о замене Шевченко на Реброва распространил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Сначала, правда, сообщалось, что на место Шевы придет неназванный тренер:

"Информация получена нами еще несколько месяцев назад и была не раз тщательно перепроверена из нескольких источников. Имеем большие сомнения в том, что субъекты подписаний сходу напишут "явку с повинной", но все тайное все равно, когда-нибудь, да станет явным.

7 июня Шевченко пролонгировал контракт своего ТШ на 2,5 года (в формате 1+1,5). В том же месяце, пользуясь вот этой самой опцией (+1,5) президент УАФ Павелко и один известный тренер заключили предварительный контракт, согласно которому этот коуч сможет приступить к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2021 года".

А сегодня утром тот же источник опубликовал фотографию Реброва с подписью:"С июля следующего года и на три ближайших года. Национальная сборная Украины".

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Возможно, Шевченко имеет шансы возглавить итальянский "Милан", куда его уже не раз отправляли СМИ. Поэтому попросил дополнительную опцию в соглашении. А Ребров, тем временем, на вопрос польского издания Sportowe Fakty, не приедет ли он к ним в качестве тренера сборной Украины, отшутился: "А может, сборной Польши".

Узнавайте расписание сборной Украины на Евро-2020.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл вничью с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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тренер футбол Андрей Шевченко Сборная Украины Сергей Ребров
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