Как решить судьбу отмененного матча Швейцария – Украина? Опрос

Среди вариантов - техническое поражение одной из команд, перенос игры на другую дату и определение результата жребием

Скандал с отменой вчерашнего матча Лиги наций Швейцария – Украина в Люцерне из-за разгула коронавируса в нашей команде набирает обороты.

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Швейцарцы требуют, чтобы Украине засчитали техническое поражение 0:3 за то, что она не приложила всех усилий для того, чтобы игра состоялась.

В свою очередь сборная Украины настаивает, что это не ее вина. Дескать, по регламенту УЕФА, у нее было достаточно здоровых игроков для проведения матча, и УЕФА нужно было дожимать власти Люцерна, чтобы матч таки вчера-сегодня состоялся.

Однако, согласно заявлению УЕФА, теперь решение по отмененному матчу Швейцария – Украина будет принимать уже контрольно-дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза.

Мы предлагаем нашим читателям высказаться – как стоит поступить в этой ситуации.

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Отметим, что если дело дойдет до жеребьевки, то будут "доставать" один из трех вариантов – победа Швейцарии 1:0, победа Украины 1:0, ничья 0:0. Украинцев для сохранения прописки в высшем дивизионе Лиги наций устроят два последних варианта.

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Напомним, что перед поединком со Швейцарией в Люцерне, отмененном по требованию главврача одноименного кантона, положительные тесты на коронавирус в сборной Украины сдали Соболь, Макаренко, Ризнык, а также врач-реабилитолог Баштовой, Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом двое последних недавно уже переболели COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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