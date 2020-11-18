Соперник сборной Украины на Евро-2020 проиграл Армении лобовой матч Лиги наций

Сегодня подходит к завершению групповой турнир Лиги наций еще в нескольких квартетах. После четырех матчей дня определились команды, которые в следующем сезоне повысятся в классе. А вот сборная Северной Македонии не смогла подняться из Лиги С (третьего дивизиона) в Лигу В. Читайте, что известно о сборной Северной Македонии, с которой украинцы сыграют на Евро-2020.

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Сборная Армении принимала македонцев на Кипре из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Номинальным гостям достаточно было сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе С2. Однако гол Оганеса Амбарцумяна на 55-й минуте принес армянам победу (1:0) и путевку во второй дивизион. Смотрите обзор матча в Никосии.

В этом же квартете команды Грузии и Эстонии расписали в Тбилиси нулевую ничью и заняли третье и четвертое места соответственно.

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Узнавайте расписание, трансляции и результаты Лиги наций 18 ноября.

Также праздник пришел и на улицу албанской сборной, победившей дома белорусов – 3:2. Причем именно эта победа и позволила участнику Евро-2016 повыситься в классе – подняться в Лигу В.

Также сегодня литовцы обыграли в гостях Казахстан, забив победный мяч в добавленное время (2:1), и отстояли третью позицию в группе С4.

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