Что известно о сборной Северной Македонии, с которой украинцы сыграют на Евро-2020

Сегодня завершается затяжная отборочная кампания чемпионата Европы 2020 года. В последних стыковых матчах определяются еще четыре участников финальной части. Сборная Украины получила третьего соперника на Евро-2020 – команду Северной Македонии.

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Путь на Евро. Для небольшой балканской страны с населением чуть более двух миллионов человек выход на чемпионат Европы – выдающееся достижение. Главным футбольным героем страны стал тот, кому и положено – звездный ветеран Горан Пандев, забивший решающий мяч в Грузии. А перед этим на пути на Евро македонцы в октябре обыграли дома сборную Косово – 2:1. Смотрите лучшие моменты второго тайма матча Грузия – Северная Македония:

В отборочном же турнире чемпионата Европы македонцы заняли третье место в группе G, по два раза проиграв и полякам, и австрийцам. Интересно, что сборные Австрии и Северной Македонии теперь встретятся и в финальной части Евро. Зато подопечные Игора Ангеловски превзошли соседей-словенцев, команды Израиля и Латвии.

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Тренер. Сам Ангеловски возглавляет команду уже пять лет. Он – ровесник Андрея Шевченко, ему 44, но карьера у него гораздо более скромная. Играл он лишь на Балканах, а перед сборной тренировал команду "Работнички".

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Нынешние результаты. При этом в нынешнем розыгрыше Лиги наций македонцы, выступая в третьем дивизионе (лиге С), звезд с неба не хватают. Правда, лидируют в своей группе, но победили лишь Армению, а со сборными Эстонии и Грузии сыграли вничью. Тогда с грузинами счет дважды был 1:1, однако сегодня хозяева стадиона в Тбилиси не смогли забить.

История встреч. Сборная Украины четыре раза пересекалась с этой балканской командой. В 2003 и 2004 годах в товарищеских матчах наши сыграли вничью дома 0:0, но уступили в Скопье – 0:1. Зато в отборе на Евро-2016 подопечные Михаила Фоменко взяли максимум очков – 1:0 и 2:0.

В мировом рейтинге соперник занимает лишь 65-е место. По всем раскладам, Северная Македония должна быть проходным соперником для парней Андрея Шевченко. Однако, как известно, недооценивать никого нельзя. "Свидание" запланировано на 17 июня в Бухаресте.

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Звезда. 37-летний Горан Пандев сделал себе имя в итальянском футболе. Лучшие годы он провел в "Интере", "Лацио", "Наполи". В 2010 году выиграл с Жозе Моуринью в "Интере" Лигу чемпионов. В 2014 году съездил на сезон в турецкий "Галатасарай", и с тех пор снова в Италии – помогает держаться на плаву "Дженоа".

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