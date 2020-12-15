"Надеюсь, зимой Зинченко продадут": реакция фанатов "МанСити" на день рождения украинца

Звезде украинского футбола – 24. Болельщики "горожан" спорят, нужно ли оставлять его в команде

Сегодня лидеру сборной Украины Александру Зинченко исполнилось 24 года. "Манчестер Сити" поздравил своего левого защитника твитом, в котором пожелал ему "хорошего дня рождения". А под ним разгорелись споры между фанатами "МанСити", жаждущими более регулярного появления Зинченко на поле в составе "горожан" и теми, кто уже не считает его соответствующим уровню клуба.

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Мы собрали самые яркие комментарии болельщиков "горожан" по случаю 24-летия Зинченко.

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"С днем рождения лучшего левого защитника АПЛ!"

"С днем рождения моего любимого рэпера!"

"Не понимаю, почему он не играет в стартовом составе. Зинченко – самая подходящая кандидатура на позицию левого защитника"

"Скучаю по его форме сезона 2018/19"

"Как 24? Ему же только вчера был 21"

"Сколько можно праздновать дни рождения Зинченко? Когда мы наконец отпразднуем выигрыш Лиги чемпионов?"

"Даже не лучший украинец в АПЛ"

"Надеюсь, зимой его продадут. Он недостаточно хорош для "МанСити"

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Александр Зинченко / Фото: Manchester City

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Напомним, ранее Гвардиола включил Зинченко в сборную лучших игроков, которых он тренировал. Украинец в команде мечты от Хосепа стал партнером для Это'О, Анри и Фабрегаса.

Также Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

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Между тем, по данным британских СМИ, этой зимой Зинченко может перебраться в другой клуб АПЛ – им интересуется "Вулверхэмптон".

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