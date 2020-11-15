Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона"

Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде

Жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан рассказала, какой трансфер мужа порадовал бы ее больше – в "Реал", за который болеет Влада, или в "Барселону", которой симпатизирует Александр.

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"Если я болельщица "Реала", то мне было бы приятнее видеть его в составе "сливочных". Это вопрос довольно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, ведь я не просто болельщица, а жена футболиста. Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко", – призналась в программе "AUTO ГОЛ!" Влада Седан

"С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане". Что касается "Барсы", то они и вовсе не очень убедительны в этом сезоне", – добавила супруга Александра Зинченко

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Отметим, что во вчерашнем матче против Германии, проигранном 1:3, сборная Украины пропустила два мяча после ошибок Зинченко.

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При этом после игры с Германией стало известно, что Зинченко "привез" два мяча, играя с травмой. О повреждении футболиста рассказал Андрей Шевченко.

В свою очередь, сам Зинченко заявил, что ему и его семье желают смерти после поражения от Германии. "В очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать", – с иронией посетовал у себя в Instagram Александр.

Смотрите обзор матча Германия – Украина (3:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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