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Вот это честь! Гвардиола включил Зинченко в сборную лучших игроков, которых он тренировал

25 ноября, 14:15

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец в символической сборной от Хосепа стал партнером для Это'О, Анри и Фабрегаса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола включил украинца Александра Зинченко в символическую сборную из футболистов, которых он когда-либо тренировал. Правда, в качестве критериев знаменитый коуч использовав не только мастерство игроков, но и их принадлежность к одному из спортивных брендов.

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"Я думаю, что это реально очень хорошая команда. Мы могли бы выиграть много матчей с таким составом, – прокомментировал свой выбор Гвардиола YouTube-каналу "Манчестер Сити". – Что касается Зинченко, то Алекс – игрок-десятка, действующий при этом на позиции левого защитника. Для этого он приложил невероятные усилия! Он невероятно умен с мячом, футболист потрясающего качества. Веселый парень, и у него неимоверное сердце!"

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Символическая сборная Хосепа Гвардиолы: Скотт Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Франсеск Фабрегас, Самюэль Это′О, Серхио Агуэро, Тьерри Анри.

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Ранее Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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