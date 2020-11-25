Вот это честь! Гвардиола включил Зинченко в сборную лучших игроков, которых он тренировал

Украинец в символической сборной от Хосепа стал партнером для Это'О, Анри и Фабрегаса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола включил украинца Александра Зинченко в символическую сборную из футболистов, которых он когда-либо тренировал. Правда, в качестве критериев знаменитый коуч использовав не только мастерство игроков, но и их принадлежность к одному из спортивных брендов.

Реклама

Читайте также: Зинченко с супругой в "лягушачьих" костюмах проехались по Манчестеру (фото)

"Я думаю, что это реально очень хорошая команда. Мы могли бы выиграть много матчей с таким составом, – прокомментировал свой выбор Гвардиола YouTube-каналу "Манчестер Сити". – Что касается Зинченко, то Алекс – игрок-десятка, действующий при этом на позиции левого защитника. Для этого он приложил невероятные усилия! Он невероятно умен с мячом, футболист потрясающего качества. Веселый парень, и у него неимоверное сердце!"

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Реклама

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

Символическая сборная Хосепа Гвардиолы: Скотт Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Франсеск Фабрегас, Самюэль Это′О, Серхио Агуэро, Тьерри Анри.

Читайте также: Гвардиола отправил Зинченко на тесты и проиграл Моуринью, как не проигрывал никогда

Ранее Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

Реклама

Смотрите видео свадьбы Александра Зинченко и Влады Седан

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама