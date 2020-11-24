Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко с супругой в "лягушачьих" костюмах проехались по Манчестеру (фото)

24 ноября, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист поддерживает физическую форму, гоняя на самокате

Влада Седан и Александр Зинченко ослушались защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, который ранее просил их не появляться на людях в не понравившихся ему одинаковых зеленых костюмах. Супруги снова надели их для совместной прогулки по Манчестеру на электросамокатах.

Реклама

Собственно, почему бы Александру хоть так не поддерживать форму с учетом того, что его не допускали к тренировкам с "МанСити", пока он не сдаст несколько отрицательных тестов на коронавирус после возвращения из сборной Украины.

Интересно, что супруга Александра Зинченко, поделившись у себя в Instagram фотографией выходного дня, добавила к ней две эмодзи-лягушки.

"Ааааааааааа! Классные!" – написала в комментариях под этим фото жена Евгения Коноплянки Виктория.

Реклама

А бывший партнер Зинченко по сборной Украины Вячеслав Шевчук был еще лаконичнее, ограничившись одним-единственным словом: "Дети".

В тренде
Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Читайте также: "Люди желают смерти": Зинченко пожаловался на неадекватных фанов после матча с Германией

Ранее Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

Смотрите видео свадьбы Александра Зинченко и Влады Седан

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Манчестер Сити Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
"Самые дорогие жены" футболистов Украины и Германии: выбирай самую красивуюФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол
"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженныхФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять