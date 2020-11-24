Зинченко с супругой в "лягушачьих" костюмах проехались по Манчестеру (фото)

Влада Седан и Александр Зинченко ослушались защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера, который ранее просил их не появляться на людях в не понравившихся ему одинаковых зеленых костюмах. Супруги снова надели их для совместной прогулки по Манчестеру на электросамокатах.

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Собственно, почему бы Александру хоть так не поддерживать форму с учетом того, что его не допускали к тренировкам с "МанСити", пока он не сдаст несколько отрицательных тестов на коронавирус после возвращения из сборной Украины.

Интересно, что супруга Александра Зинченко, поделившись у себя в Instagram фотографией выходного дня, добавила к ней две эмодзи-лягушки.

"Ааааааааааа! Классные!" – написала в комментариях под этим фото жена Евгения Коноплянки Виктория.

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А бывший партнер Зинченко по сборной Украины Вячеслав Шевчук был еще лаконичнее, ограничившись одним-единственным словом: "Дети".

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Ранее Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

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