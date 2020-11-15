"Люди желают смерти": Зинченко пожаловался на неадекватных фанов после матча с Германией

Вчера сборная Украины проиграла немцам в матче пятого тура Лиги наций. Как позже выяснилось, Александр Зинченко играл против Германии с травмой и привез два мяча. Тем не менее наша команда все еще пребывает на третьем месте в группе и имеет неплохие шансы остаться в элитном дивизионе.

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Однако не все болельщики нормально воспринимают неудачи "сине-желтых" и пытаются найти виновных в поражениях. Причем делают это весьма грубо. В частности, об этом рассказал 23-летний полузащитник Александр Зинченко. Уроженец Радомышля пожаловался на обвинения и даже угрозы со стороны неадекватных фанатов.

Сегодня днем игрок "Манчестер Сити" написал в соцсетях:

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля непозволительно. За потерю мяча на ЧУЖОЙ половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти. Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой".

Напомним, во вторник подопечные Андрея Шевченко завершат премьерный сезон в элите гостевым поединком со Швейцарией. Чтобы не вылететь во второй дивизион, нашим достаточно не проиграть. Можно даже уступить с разницей в один мяч, но при этом забить не менее двух мячей.

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Читайте о том, что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций.

Смотрите, как немцы забили первый мяч после ошибки Александра:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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