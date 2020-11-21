Гвардиола отправил Зинченко на тесты и проиграл Моуринью, как не проигрывал никогда

"Тоттенхэм" возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, одолев на своем поле "Манчестер Сити" 2:0 в девятом туре английской Премьер-лиги. Таким образом коуч "шпор" Жозе Моуринью "поздравил" своего визави из "Сити" Хосепа Гвардиолу с продлением контракта с "горожанами".

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Отметим, что это вторая кряду победа "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити" – в феврале "шпоры" выиграли с тем же счетом 2:0. Таким образом команда Моуринью впервые в истории дважды подряд одолела команду Гвардиолы. Хотя в общем зачете Пеп ведет – 11 викторий против 7 у Жозе при 6 ничьих.

Добавим, что украинца Александра Зинченко не оказалось в заявке "Манчестер Сити" на игру с "Тоттенхэмом", так как он не тренировался с "горожанами" после возвращения из сборной. Его не допускали к занятиям с командой, пока он не сдаст два теста на коронавирус. А результат второго, который, как и первый, оказался отрицательным, подоспел лишь перед игрой со "шпорами".

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"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Сон, 5, Ло Чельсо, 65

"Тоттенхэм": Льорис – Орье, Альдервейрельд (Родон, 81), Дайер, Регилон – Сиссоко, Хойбьерг – Бергвейн (Моура, 73), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сон – Кейн

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва (Фоден, 72) – Марез (Стерлинг, 71), Габриэль Жезус, Торрес

Предупреждения: Сиссоко, Кейн – Диаш, Торрес

Ранее Влада Седан рассказала, что для Зинченко предпочтительнее – "Реал" или "Барселона". Супруге футболиста "Манчестер Сити" было бы приятнее увидеть его в Мадриде.

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