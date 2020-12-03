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Два украинца попали в одну команду с Неймаром: сборная недели в Лиге чемпионов

3 декабря, 14:27

Олег Люлька Олег Люлька

Среди 11 лучших игроков пятого тура ЛЧ оказались вратарь "Шахтера" Трубин и легионер "МанСити" Зинченко

Сразу два украинских футболиста оказались в символической сборной Лиги чемпионов по итогам пятого тура группового раунда. В число 11 лучших игроков недели от аналитического портала Sofa Score попали Александр Зинченко и Анатолий Трубин.

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Напомним, ранее левый защитник "МанСити" Зинченко был признан лучшим футболистом матча с "Порту", в котором его команда, сыграв 0:0, досрочно обеспечила себе первое место в группе С.

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

В свою очередь голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал героем матча с "Реалом", в котором благодаря восьми его сейвам "горняки" одолели мадридцев 2:0.

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Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что среди партнеров Трубина и Зинченко по сборной недели в ЛЧ оказались форвард "ПСЖ" Неймар, забивший два мяча в ворота "МЮ", и нападающий "Челси" Жиру, который отгрузил четыре гола "Севилье".

Сборная недели в ЛЧ от Sofa Score: Трубин ("Шахтер") – Шольц ("Мидтьюлланн"), Ромеро ("Аталанта"), Мукиеле ("Лейпциг") – Зинченко ("МанСити"), Пайет ("Марсель"), Кавечи ("Истанбул"), Кьеза ("Ювентус") – Неймар ("ПСЖ"), Жиру ("Челси"), Дембеле ("Барселона")

Напомним, что накануне "Динамо" проиграло в Турине "Ювентусу" 0:3. Но вингер киевлян Жерсон Родригес увез из Италии трофей – футболку Роналду.

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