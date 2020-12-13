"Избавьтесь вы от Ярмоленко!" Звезда английского футбола советует "Вест Хэму" срочно продать украинца

На деньги от сэкономленной зарплаты Андрея и выручку от его трансфера лондонцы могли бы купить несколько новичков

Бывший форвард сборной Англии 47-летний Кевин Филлипс призвал владельцев лондонского клуба "Вест Хэм" продать Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно, и за счет этого усилиться новыми игроками.

Реклама

Читайте также: Ярмоленко рассказал, сколько бы сейчас стоил Шевченко

"Я определенно думаю, что это было бы разумно – продать Ярмоленко. Он не так уж много играл, являясь одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Вест Хэма". Если бы я был владельцем клуба, я бы попытался осуществить его переход", – цитирует Кевина Филлипса Football Insider

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

"Я уверен, что владельцы клуба обратят на это внимание, потому что он не играет регулярно. Освободившиеся же деньги позволили бы подписать несколько новых игроков. Я бы определенно посоветовал "Вест Хэму" рассмотреть этот кейс в январе, хотя продать Ярмоленко будет непросто. Я сомневаюсь, что этот игрок где-нибудь еще получит такую ​​зарплату. Следовательно, захочет ли он уходить?"

Реклама Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

"Сложная ситуация, но я думаю, что "Вест Хэм" попробует избавиться от него в январе", – резюмировал Кевин Филлипс

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что, по данным британских СМИ, годовая зарплата Ярмоленко в "Вест Хэме" составляет 5,98 млн фунтов. Это порядка 7 млн евро. Контракт Андрея с лондонцами действует до лета 2022 года.

При этом интерес к Ярмоленко уже давно проявляет турецкий "Фенербахче".

Реклама

Однако не стоит забывать, что недавно у Ярмоленко родился третий сын, Максим. И срываться с семьей из Лондона ему будет явно не с руки.

Смотрите, как Ярмоленко не забил пенальти в матче Польша – Украина

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама