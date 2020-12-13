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Зинченко зимой может уйти от Гвардиолы. Им интересуются "волки"

13 декабря, 12:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

В текущем сезоне украинец провел всего пять матчей

Украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее трансферное окно может сменить команды. Как сообщает Daily Star, игроком "Манчестер Сити" интересуется "Вулверхэмптон". "Волки" пытались приобрести украинца поршлым летом, однако тоглда переговоры не увенчались успехом.

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Сейчас же Зинченко может согласиться на переходи из-за недостаточного количества игрового времени в Сити. В текущем сезоне Александр провел всего пять матчей. Правда, в начале сезона он был травмирован, а затем перенес коронавирус.

Контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан д 2024 года. Ранее Гвардиола включил Зинченко в сборную лучших игроков, которых он тренировал. Украинец в символической сборной от Хосепа стал партнером для Это'О, Анри и Фабрегаса.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Вулверхэмптон Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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