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"МЮ" – "МанСити": прогноз комментатора на матч чемпионата Англии

12 декабря, 14:49

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Оба соперника должны отличиться в дерби голами

В английской Премьер-лиге сегодня проходит один из самых привлекательных матчей всего сезона. На нашем сайте стартовал онлайн "МЮ" – "МанСити". Начнется встреча в 19:30 по киевскому времени.

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Дерби Манчестера на "Олд Траффорд". Самое интересное, что команды являются соседями по турнирной таблице, но занимают позиции, далекие от лидирующих: МЮ – седьмой с 19 очками, "МанСити" – восьмой с 18.

У "горожан" серия пяти матчей без поражений, в которых они добыли четыре победы и не пропустили ни разу. У "красных дьяволов" повод для печали: они проиграли два матча Лиги чемпионов – ПСЖ и "РБ Лейпциг", вылетев в Лигу Европы. Вне игры у них Кавани, Марсиаль, Шоу и Джонс. А вот лазарет "МанСити" пуст.

Это будет 182-е дерби Манчестера во всех турнирах и 151-е в элитном дивизионе, где преимущество на стороне хозяев "Олд Траффорда" – 58 побед против 45. Интересно, что в прошлом сезоне оба матча выиграла команда Сульшера, так "горожане" не досчитались шести очков в проигранной гонке за чемпионство.

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Накануне "Вест Хэм" добыл волевую победу над "Лидсом".

Нас точно ждет напряженная борьба без минимальных компромиссов. Победа необходима обеим командам – и для улучшения турнирного положения, и для реванша – МанСити за поражения в прошлом сезоне, МЮ – за вылет из Лиги чемпионов. Ожидаю, что обе команды забьют, и голы будут в обоих таймах. Также, думаю, хозяева не проиграют.

Смотрите, как "МанСити" разгромил в Лиге чемпионов французский "Марсель":

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