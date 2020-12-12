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"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в чемпионате Англии

Суббота, 12 декабря

Манчестер Юнайтед

19:30

Манчестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В эти выходные проходит 12-й тур Премьер-лиги, украшением которого является противостояние клубов-грандов из Манчестера. Принципиальное свидание "Юнайтед" и "Сити" начинается в 19:30 на стадионе "Олд Траффорд". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и интересными мультимедиа. В пятницу же "Вест Хэм" добыл волевую победу над "Лидсом".

"МЮ" – "МанСити"

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Расклады перед дуэлью. Нынешний сезон обе команды проводят не наилучшим образом. В чемпионате Англии они находятся рядом – на седьмом и восьмом местах, но и сыграли меньше матчей, чем конкуренты. Правда, "МЮ" огорчен вылетом из Лиги чемпионов после неудач в играх с "ПСЖ" и "Лейпцигом". Но руководство "дьяволов" не собирается отправлять в отставку Уле-Гуннара Сульшера.

Подопечные Пепа Гвардиолы, по крайней мере, в Лиге чемпионов выглядят убедительно, где набрали 16 очков в шести встречах. Но это, конечно же, не гарантирует им спокойную жизнь в дерби. Тем более, в прошлом сезоне "МЮ" в чемпионате дважды взял верх над земляками.

Прогнозы. Букмекерские конторы преимущество отдают "горожанам": коэффициент на их победу – около 1.70, на хозяев – 4.80, на ничью – 4.20. В поединке ожидается два-три гола, а самые вероятные счета – 1:1 (коэф. – 8.10) и 1:2 (8.30).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал Setanta Sports, прямая трансляция стартует в 19:25. Также игру можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Вчера ФИФА назвала тройку лучших футболистов и тренеров 2020 года.

Смотрите, как "МЮ" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов и покинул турнир:

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