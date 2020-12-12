Боксер рассмешил Сеть: во время боя спрашивал, какой счет в дерби Манчестера

Фанаты отметили, что в этот вечер у Макгоуэна бокс точно не был в приоритете

В андеркарте поединка между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым произошел забавный случай. Напомним, что Джошуа – Пулев онлайн можно смотреть на нашем сайте. Маколей Макгоуэн, боксировавший против Киерона Конвея, после очередного раунда вернулся в свой угол, однако не стал слушать установку тренера, а первым делом спросил у кого-то их команды: "Какой счет у "Сити"?" Ему ответили: "0:0".

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Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

В Сети фанаты тут же начали подшучивать над этим моментом. Один из них написал, что самый интересный момент в дерби прошел за пределами поля. А другие отметили странные приоритеты боксера.

Дело в том, что параллельно с его поединком любимая команда Маколея "Манчестер Сити" в дерби встречалась с "Манчестер Юнайтед". Вероятно, боксер расстроился, что не смог наблюдать за игрой воочию. Впрочем, ничего интересного он не пропустил – манчестерские гранды так и завершили матч без забитых голов.

Тем не менее, это было не единственное разочарование для Маколея в этот вечер. Макгоуэн уступил Конвею единогласным решением судей – 100-90, 100-89, 100-89.

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Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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