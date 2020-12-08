Победа над Испанией и талантливые дебютанты: итоги года для сборной Украины в 2020 году

В УАФ обещают, что просто так не отдадут Швейцарии место в элите Лиги наций

Эксперты подвели итоги выступления сборной Украины в Лиге наций, а также обсудили результаты жеребьевки ЧМ-2022. Во время заседания Ассоциация спортивных журналистов Украины объявила победителей в различных номинациях. Награду "Дебют года" получил Георгий Бущан, "Открытие года" – Илья Забарный. Кстати, Илья стал одним из самых молодых дебютантов в истории сборной. Он вышел на поле в возрасте 18 лет и 36 дней. Рекорд же принадлежит Сергею Реброву (18 лет и 24 дня). Третье место в этом списке у Андрея Шевченко (18 лет и 177 дней).

Реклама

"Победой года" признан матч Украина – Испания, а лучшим голом стал мяч, забитый Виктором Цыганковым в ворота "Красной фурии". Приз "Стабильность года" получил Руслан Малиновский, не пропустивший ни одного сбора. Не остался без внимания и ветеран Александр Шовковский, попав в заявку на матч с Францией. Он был признан "Возвращением года".

Также на заседании отметили интересную статистику 2020 года: за это время в сборной дебютировали 9 футболистов (Тымчик, Михайличенко, Харатин, Бущан, Конопля, Забарный, Чеберко, Зубков, Бондарь), а всего за год за национальную команду сыграл 31 футболист. Во всех встречах на поле выходил Роман Яремчук, он сыграл 454 минуты (Ярмоленко – 435, Малиновский – 405).

Реклама

Добавим, что в заседании Expert club Parimatch приняли участие первые вице-президенты Украинской ассоциации футбола Олег Протасов и Анатолий Демьяненко, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, а также футболисты Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Александр Зинченко.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов: "Это тяжелый год, для футбола. Но футбол жил и это важно. Нам удалось провести матчи со зрителями против Испании и Германии. Наша сборная себя проявила, мы можем гордиться нашими ребятами. К сожалению, один матч не был сыгран, но со стороны УАФ я могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы его судьба решилась на футбольном поле".

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский: "Матчи с Испанией и Германией это огромный опыт как для футболистов, так и для тренерского штаба. Мы проверили в деле множество новых ребят, они, в свою очередь, почувствовали, что такое игра на самом высоком уровне. Нам очень важно было удержать тот темп, который был взят в прошлом году. Мы показали направление, в котором развиваемся и нужно было проверить все то, что мы приобрели в матчах уже с командами самого высокого ранга".

Сергей Кривцов: "В этом году мы провели хорошие матчи, увы, не везде был положительный результат, как с той же Германией. Подвела реализация. Этот год вообще тяжелый ментально, это ощутили все в мире. Но, наша команда это испытание выдержала и в каждом матче был максимальный настрой только на победу".

Александр Зинченко находился в этот день в Англии, но присоединился к заседанию с помощью Zoom: "Перед Швейцарией все ребята психологически были готовы на 100%. Никто не мог представить, что игра в тот день не состоится и очень расстроились. Но все мы верим, что эта игра все же состоится. У нас в команде появилось много новых молодых игроков. Даже несмотря на коронавирус, когда мы все не видели друг друга, наша команда осталась сплоченной. Мы на правильном пути, внутри коллектива у нас все хорошо".

Смотрите, как сборная Украины провела последний матч в 2020 году:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама