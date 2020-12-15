"Первая мысль – отомстить за "Шахтер": Зинченко – о жеребьевке ЛЧ для "МанСити"

Александр Зинченко рассказал об особой мотивации на 1/8 финала Лиги чемпионов, где, согласно результатам жеребьевки, его "Манчестер Сити" встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Когда нам попалась "Боруссия", первое, о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиге чемпионов – "Шахтер", – цитирует украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко "Футбол NEWS"

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"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Reuters

Напомним, на стадии группового этапа нынешней Лиги чемпионов гладбахская "Боруссия" дважды обыграла "Шахтер" – 6:0 в Киеве и 4:0 у себя в Германии.

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Легкой прогулки для "Манчестер Сити" в противостоянии с гладбахской "Боруссией" Александр Зинченко не ждет.

"Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Она обладает хорошими футболистами. К тому же, любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет. Не могу сказать ни в коем случае, что жребий легкий. "Боруссия" дала знать о себе всей Европе. Будет тяжело", – заявил Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Manchester City

Отметим, что первый матч с "Боруссией" "Манчестер Сити" проведет 24 февраля, в гостях. Ответный – 16 марта, дома. Впрочем, еще не факт, что сам украинец до тех пор останется в составе "горожан". Как мы писали ранее, зимой Зинченко может перебраться в "Вулверхэмптон".

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