Українська
$ 27,87
33,89

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

"Первая мысль – отомстить за "Шахтер": Зинченко – о жеребьевке ЛЧ для "МанСити"

15 декабря, 06:20

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский легионер английского гранда постарается поквитаться с гладбахской "Боруссией" за "горняков"

Александр Зинченко рассказал об особой мотивации на 1/8 финала Лиги чемпионов, где, согласно результатам жеребьевки, его "Манчестер Сити" встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Когда нам попалась "Боруссия", первое, о чем я подумал, что нам нужно отомстить за наших друзей по Лиге чемпионов – "Шахтер", – цитирует украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко "Футбол NEWS"

Реклама

"Шахтер" – "Боруссия" М

"Шахтер" – "Боруссия" М / Фото: Reuters

Напомним, на стадии группового этапа нынешней Лиги чемпионов гладбахская "Боруссия" дважды обыграла "Шахтер" – 6:0 в Киеве и 4:0 у себя в Германии.

Реклама

Легкой прогулки для "Манчестер Сити" в противостоянии с гладбахской "Боруссией" Александр Зинченко не ждет.

"Думаю, украинским болельщикам не стоит ничего говорить об этой команде, ведь и так все известно. Она обладает хорошими футболистами. К тому же, любая немецкая команда всегда дисциплинированно играет. Не могу сказать ни в коем случае, что жребий легкий. "Боруссия" дала знать о себе всей Европе. Будет тяжело", – заявил Зинченко

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Manchester City

Отметим, что первый матч с "Боруссией" "Манчестер Сити" проведет 24 февраля, в гостях. Ответный – 16 марта, дома. Впрочем, еще не факт, что сам украинец до тех пор останется в составе "горожан". Как мы писали ранее, зимой Зинченко может перебраться в "Вулверхэмптон".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов жеребьевка Манчестер Сити Боруссия Менхенгладбах Александр Зинченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментовЛига чемпионов
Арбитр назвал футболиста
Арбитр назвал футболиста "негром". Матч "ПСЖ"- "Истанбул" в Лиге чемпионов прерванЛига чемпионов
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Интер" – "Шахтер": онлайн суперматча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Интер" – "Шахтер": видео лучших моментов и обзор решающего матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Судья, поле, стенка: Ребров назвал три причины поражения от
Судья, поле, стенка: Ребров назвал три причины поражения от "Динамо"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять