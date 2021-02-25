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Месси ошарашил вратаря "Эльче", захотев обменяться с ним футболками

25 февраля, 07:22

Олег Люлька Олег Люлька

Голкипер Эдгар Бадия не мог поверить своим глазам

Этот день голкипер предпоследнего клуба Примеры "Эльче" Эдгар Бадия Гвардиола запомнит на всю жизнь. После поражения от "Барселоны" со счетом 0:3 на "Камп Ноу" 29-летний Бадия, пропустивший два мяча от Месси, скромно попросил у Лионеля его футболку.

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Каково же было удивление Бадии, когда 6-кратный обладатель "Золотого мяча" Месси не только согласился отдать киперу свою футболку, но и попросил взамен его!

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Вратаря "Эльче" это ввергло в шок. "Тебе – мою футболку?" – эти, или похожие на эти, слова произнес в недоумении Эдгар, явно не веривший в происходящее. Но, овладев собой, голкипер "Эльче" снял с себя футболку, чтобы завершить обмен с Лионелем. Причем после некоторого замешательства сделал это так быстро, словно боялся, как бы Месси не передумал.

Фанаты Лионеля – в восторге от его жеста. "Вот почему он великий!" – пишут они в соцсетях.

Отметим, что благодаря победе над "Эльче" Барселона" набрала 50 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на пять очков от лидера "Атлетико", у которого имеется игра в запасе.

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Напомним, после осеннего выездного матча Лиги чемпионов против "Барселоны", проигранного 1:2, с футболками Лионеля вернулись в Киев два представителя "Динамо". Уругваец Карлос де Пена обзавелся майкой Месси благодаря предварительному звонку Лео от соотечественника де Пены – Луиса Суареса.

А еще одну футболку Месси заполучил Мирча Луческу. "Я крикнул ему: "Лео!" Потом я подошел и заговорил: "У меня есть на стене футболка великого игрока – Пеле. И мне бы хотелось, чтобы рядом с ней была футболка Месси", – рассказал Мирча, которому Лионель не отказал.

Смотрите, как забивает Месси

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обмен Барселона футболка вратарь чемпионат Испании Лионель Месси Эльче

Источник: Сегодня|Спорт

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