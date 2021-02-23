Месси сдал самолет за 4,5 миллиона: его уже арендовал президент Аргентины

Воздушное судно футболиста отвечает всем медицинским требованиям по профилактике COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес арендовал частный самолет у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси для рабочего полета в Мексику. Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" отрекся от Месси. И желающих его подписать пока что не так много.

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По информации Marca, глава Аргентины выбрал самолет Месси потому, что он отвечает всем медицинским требованиям по профилактике коронавируса. 4-дневная аренда самолета для полета на празднование 200-летия независимости Мексики обошлась президенту в 160 000 долларов (почти 4,5 млн гривен).

Лионель Месси с женой и детьми в самолете / Фото: Instagram

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Месси приобрел самолет, стоимость которого оценивается в 15 млн долларов, в 2018 году в США. Транспортное средство постоянно находится в аэропорту родного города Месси Росарио.

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Ранее фанаты "Барселоны" накинулись на президента "ПСЖ" и требовали у него отказаться от покупки Лионеля Месси.

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