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Роналду снова первый! Португалец обставил Ибрагимовича и Месси

24 февраля, 16:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалец сыграл больше всего матчей в XXI веке

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в XXI веке. Ранее Криштиану отправил своего кота на реабилитацию в Испанию.

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Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду – единственный игрок в мире, за плечами которого более тысячи игр с 1 января 2001 года. Во всех турнирах португалец сыграл 1047 матчей.

На втором месте находится бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс (974 матча), на третьем – защитник бразильского "Сан-Паулу" Дани Алвес (969).

Топ-10 футболистов, которые провели больше всего матчей в XXI веке:

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Жирным выделены действующие игроки. NL – национальный чемпионат, NC – национальный кубок, ICC – международные турниры, NT – национальная сборная.

Ранее мы давали откровения невесты Роналду: "Считала деньги, чтобы их хватило до конца месяца".

Видео: Сегодня

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Криштиану Роналду Лионель Месси Джанлуиджи Буффон

Источник: NEWSru.com

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