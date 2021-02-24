Роналду снова первый! Португалец обставил Ибрагимовича и Месси

Португалец сыграл больше всего матчей в XXI веке

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в XXI веке. Ранее Криштиану отправил своего кота на реабилитацию в Испанию.

Реклама

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду – единственный игрок в мире, за плечами которого более тысячи игр с 1 января 2001 года. Во всех турнирах португалец сыграл 1047 матчей.

На втором месте находится бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс (974 матча), на третьем – защитник бразильского "Сан-Паулу" Дани Алвес (969).

Топ-10 футболистов, которые провели больше всего матчей в XXI веке:

В тренде Умер знаменитый футболист "Ромы"

Реклама

Жирным выделены действующие игроки. NL – национальный чемпионат, NC – национальный кубок, ICC – международные турниры, NT – национальная сборная.

Ранее мы давали откровения невесты Роналду: "Считала деньги, чтобы их хватило до конца месяца".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама