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Кот Роналду улетел на отдых в Испанию на частном самолете

23 февраля, 20:27

Елена Павлова Елена Павлова

Сфинкс Пепе в декабре попал под машину и прошел курс реабилитации

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отправил своего кота на реабилитацию в Испанию. Любимец футболиста по кличке Пепе попал под машину. Ранее Роналду пополнил коллекцию "львом" за 8 миллионов евро.

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По информации Daily Star, инцидент с участием Пепе произошел в конце прошлого года. Кот породы сфинкс сбежал из особняка футболиста в Турине, после чего его сбил автомобиль. Полтора месяца питомец проходил лечение в специализированной ветеринарной клинике в Италии.

А после выписки кота Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Там кот пройдет дополнительный курс лечения. А в отсутствие хозяина о питомце позаботится сестра невесты Роналду – Ивана.

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Отмечается, что Пепе появился в доме Криштиану несколько лет назад. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" из Португалии заплатил за своего сфинкса почти 3000 евро.

Мы также давали откровения невесты Роналду: "Считала деньги, чтобы их хватило до конца месяца".

Смотрите, как Криштиану забивает за "Ювентус"

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отдых Испания кот Криштиану Роналду Ювентус Турин
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