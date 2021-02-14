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Когда деньгам нет счета: Роналду пополнил коллекцию "львом" за 8 миллионов евро

14 февраля, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский футболист приобрел спортивную машину Bugatti Centodieci

Криштиану Роналду продолжает пополнять свой личный автопарк. Подтвердилась информация о том, что звездный португалец в этом году станет обладателем элитного автомобиля Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро. В прошлом году Роналду купил шикарную яхту.

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О новом приобретении сообщило испанское издание AS.

Футболист заплатил за спорткар, но получит ее либо в конце года, либо в начале следующего. Причем, выпустят таких машин всего десять, а производство началось всего пару недель назад. Новый Centodieci будет оснащен 8-литровым двигателем W16,4 мощностью 1600 л. с. Разгон до 100 км/ч займет всего 2,6 секунды, а до 200 км/ч – 6,1 сек., а максимальная скорость – 380 км/ч.

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Криштиану известен своей склонностью к дорогим "игрушкам", в том числе – автомобилям. Ранее в гараже Роналду появился "новый зверь" за 3 миллиона долларов – также марки Bugatti.

Смотрите, как на прошлой неделе Криштиану забил в ворота "Ромы":

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