Кіт Роналду полетів на відпочинок до Іспанії на приватному літаку

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відправив свого кота на реабілітацію в Іспанію. Улюбленець футболіста на прізвисько Пепе потрапив під машину. Раніше Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро.
За інформацією Daily Star, інцидент за участю Пепе стався в кінці минулого року. Кіт породи сфінкс втік з особняка футболіста в Турині, після чого його збив автомобіль. Півтора місяці вихованець проходив лікування в спеціалізованій ветеринарній клініці в Італії.
А після виписки кота Роналду відправив Пепе в Іспанію на приватному літаку. Там кіт пройде додатковий курс лікування. А за відсутності господаря про вихованця подбає сестра нареченої Роналду – Івана.
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Зазначається, що Пепе з'явився в будинку Кріштіану кілька років тому. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" з Португалії заплатив за свого сфінкса майже 3000 євро.
Ми також давали одкровення нареченої Роналду: "Рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця".
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