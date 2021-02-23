Кіт Роналду полетів на відпочинок до Іспанії на приватному літаку

Сфінкс Пепе у грудні потрапив під машину і пройшов курс реабілітації

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відправив свого кота на реабілітацію в Іспанію. Улюбленець футболіста на прізвисько Пепе потрапив під машину. Раніше Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро.

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За інформацією Daily Star, інцидент за участю Пепе стався в кінці минулого року. Кіт породи сфінкс втік з особняка футболіста в Турині, після чого його збив автомобіль. Півтора місяці вихованець проходив лікування в спеціалізованій ветеринарній клініці в Італії.

А після виписки кота Роналду відправив Пепе в Іспанію на приватному літаку. Там кіт пройде додатковий курс лікування. А за відсутності господаря про вихованця подбає сестра нареченої Роналду – Івана.

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Зазначається, що Пепе з'явився в будинку Кріштіану кілька років тому. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" з Португалії заплатив за свого сфінкса майже 3000 євро.

Ми також давали одкровення нареченої Роналду: "Рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця".

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