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Роналду з нареченою оплатили лікування 7-річного хлопчика, хворого на рак

8 лютого, 18:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Знаменитий футболіст відзначився зворушливим вчинком

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес оплатили лікування семирічного португальського хлопчика Томаса, якому в 2019 році діагностували нейробластому – ракове захворювання, яке вражає нервові клітини і спинний мозок.

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Завдяки допомозі знаменитого футболіста хлопчик уже відправився в Іспанію, де пройде серію консультацій і тестів для проведення лікування в лікарні в Барселоні, повідомляє maisfutebol.

Спочатку імена футболіста і його нареченої не згадувалися в повідомленнях, проте пізніше сестра нареченої Роналду Івана Родрігес подякувала пару за вчинок.

"Спасибі Кріштіану і Джорджині за вашу допомогу, солідарність і велике серце. Дякую за допомогу в тому, щоб Томас отримав можливість вилікуватися", – написала Івана Родрігес.

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Ось так Роналду забивав "Динамо":

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благодійність футболіст Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес

Джерело: Сегодня|Спорт

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