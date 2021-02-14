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Коли грошей не злічити: Роналду поповнив колекцію "левом" за 8 мільйонів євро

14 лютого, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Португальський футболіст придбав спортивну машину Bugatti Centodieci

Кріштіану Роналду продовжує поповнювати свій особистий автопарк. Підтвердилася інформація про те, що зірковий португалець із "Ювентуса" в цьому році стане володарем елітного автомобіля Bugatti Centodieci за 8 мільйонів євро. В минулому році Роналду купив шикарну яхту.

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Про нове придбання повідомило іспанське видання AS.

Футболіст заплатив за спорткар, але отримає її або в кінці року, або на початку наступного. Причому, випустять таких машин всього десять, а виробництво почалося лише кілька тижнів тому. Новий Centodieci буде оснащений 8-літровим двигуном W16,4 потужністю 1600 л. с. Розгін до 100 км/год займе всього 2,6 секунди, а до 200 км/год – 6,1 сек., А максимальна швидкість – 380 км/год.

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Кріштіану відомий своєю схильністю до дорогих "іграшок", в тому числі – автомобілей. Раніше в гаражі Роналду з'явився "новий звір" за 3 мільйони доларів – також марки Bugatti.

Дивіться, як минулого тижня Кріштіану забив в ворота "Роми":

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машина футбол Кріштіану Роналду спорткар Bugatti
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