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Роналду знову перший! Португалець обставив Мессі та Ібрагімовича

24 лютого, 16:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португалець зіграв найбільше матчів у XXI столітті

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду очолив рейтинг футболістів, які зіграли найбільшу кількість матчів у XXI столітті. Раніше Кріштіану відправив свого кота на реабілітацію в Іспанію.

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Згідно з даними Міжнародної федерації футбольної історії і статистики ( IFFHS ), Роналду – єдиний гравець у світі, за плечима якого понад тисячу ігор з 1 січня 2001 року. У всіх турнірах португалець зіграв 1047 матчів.

На другому місці знаходиться колишній воротар мадридського "Реала" і збірної Іспанії Ікер Касільяс (974 матчі), на третьому – захисник бразильського "Сан-Паулу" Дані Алвес (969).

Топ-10 футболістів, які провели найбільше матчів у XXI столітті:

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Жирним виділені діючі гравці. NL – національний чемпіонат, NC – національний кубок, ICC – міжнародні турніри, NT – національна збірна.

Раніше ми давали одкровення нареченої Роналду: "Рахувала гроші, щоб їх вистачило до кінця місяця".

Відео: Сьогодні

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Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Джанлуїджі Буффон

Джерело: NEWSru.com

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