Едва вышел на поле – уже рекорд: будни Месси в "Барселоне"

Лионель Месси пребывает в раздумьях о своем будущем, но это не мешает ему улучшать различные рекорды в составе "Барселоны". Сегодня 33-летний аргентинец обновил показатель по количеству матчей за каталонскую команду в испанской Ла Лиге. Кстати, на днях "Манчестер Сити" отрекся от Месси.

Реклама

В 15:00 "Барса" начала встречу с "Кадисом", а Лео оказался в стартовом составе. Этот поединок стал 506-м для форварда в чемпионате Испании. Таким образом, звездный футболист побил рекорд другого легендарного игрока клуба – Хави.

На 32-й минуте Месси реализовал пенальти за нарушение правил против Педри. За 15 минут до конца встречи счет 1:0.

К слову, Лионель все еще уступает Хави по общему количеству матчей за каталонскую команду. У испанского полузащитника их 767, у южноамериканца – 761. Если ничего экстраординарного не случится, то нападающий станет абсолютным рекордсменом клуба уже в сезоне 2020/2021.

Реклама

Читайте также: Пока "Барселона" позорилась с "ПСЖ", Месси устанавливал новые достижения.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "ПСЖ" в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама