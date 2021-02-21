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Едва вышел на поле – уже рекорд: будни Месси в "Барселоне"

21 февраля, 16:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский форвард обновил достижение по количеству матчей в чемпионате Испании

Лионель Месси пребывает в раздумьях о своем будущем, но это не мешает ему улучшать различные рекорды в составе "Барселоны". Сегодня 33-летний аргентинец обновил показатель по количеству матчей за каталонскую команду в испанской Ла Лиге. Кстати, на днях "Манчестер Сити" отрекся от Месси.

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В 15:00 "Барса" начала встречу с "Кадисом", а Лео оказался в стартовом составе. Этот поединок стал 506-м для форварда в чемпионате Испании. Таким образом, звездный футболист побил рекорд другого легендарного игрока клуба – Хави.

На 32-й минуте Месси реализовал пенальти за нарушение правил против Педри. За 15 минут до конца встречи счет 1:0.

К слову, Лионель все еще уступает Хави по общему количеству матчей за каталонскую команду. У испанского полузащитника их 767, у южноамериканца – 761. Если ничего экстраординарного не случится, то нападающий станет абсолютным рекордсменом клуба уже в сезоне 2020/2021.

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