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"Манчестер Сити" отрекся от Месси. Кто подпишет скандальную звезду

19 февраля, 19:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Английский гранд не горит желанием усилиться аргентинским форвардом

Контракт Лионеля Месси с "Барселоной" заканчивается ближайшим летом. Клубы-претенденты уже должны бы выстраиваться в очередь за одним из лучших футболистов в истории, однако желающих его подписать пока что не так много. Стало известно, что "Манчестер Сити", куда Лео сватали, не жаждет пополнить свой состав аргентинцем. А недавно Месси появился в форме "ПСЖ".

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33-летний форвард уже мог бы подписать предварительный контракт, но не с кем. Английский "МанСити" открестился от попыток заполучить игрока. Причем, как минувшим летом, когда Месси конфликтовал с "Барселоной", так и нынешней зимой. Об этом пишет Sky Sports.

У клуба из Манчестера были серьезные проблемы с финансовым fair play, так что лишняя головная боль ему ни к чему. Поэтому самым реальным кандидатом на парня видится "Пари Сен-Жермен". Во Франции его ждут и старый друг Неймар, и тренер-соотечественник Маурисио Почеттино, и шейхи-владельцы.

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

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Однако у Лионеля должен остаться азарт не просто быть вывеской в команде, а и выступать на наивысшем уровне. Иначе можно было бы уехать в США, о чем обладатель шести "Золотых мячей" как-то говорил. Там, скажем, его с радостью встретил бы владелец "Майами" Девид Бекхэм.

Смотрите, как Лионель реализовал пенальти в матче "Барселона" – "ПСЖ":

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