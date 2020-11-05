Луис Суарес уговорил Месси отдать футболку легионеру "Динамо". Еще одну майку выпросил Луческу

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена стал счастливым обладателем футболки лидера "Барселоны" Лионеля Месси после очной встречи в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Уругвайский футболист признался, что обратился к своему соотечественнику Луису Суаресу, чтобы тот уговорил аргентинца обменяться футболками именно с ним.

"Я заранее договорился с Луисом Суаресом, я разговаривал с ним не раз. Он был очень мил и поговорил с Лео. В конце игры Месси отдал мне футболку в раздевалке, я отдал ему свою", – сказал Де Пена и добавил, что считает аргентинца лучшим игроком в мире сообщает Mundo Deportivo.

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Кстати, мы писали, что Месси высмеяли за игру в защите в матче "Барселона" – "Динамо". Аргентинский форвард демонстративно пренебрегает действиями в обороне.

В то же время румынские СМИ выловили момент, когда футболку у аргентинца просил главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румынский наставник обратился к игроку "Барселоны" сразу после финального свистка. По информации издания Sport.ro, Луческу обратился к нему с фразой: "Лео, Лео, пожалуйста". Испанские СМИ сообщили, что аргентинец передал румыну майку в подтрибунном помещении.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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