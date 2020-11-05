Українська
$ 28,51
33,42

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Луис Суарес уговорил Месси отдать футболку легионеру "Динамо". Еще одну майку выпросил Луческу

5 ноября, 21:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Экипировка аргентинского форварда была нарасхват

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена стал счастливым обладателем футболки лидера "Барселоны" Лионеля Месси после очной встречи в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Уругвайский футболист признался, что обратился к своему соотечественнику Луису Суаресу, чтобы тот уговорил аргентинца обменяться футболками именно с ним.

"Я заранее договорился с Луисом Суаресом, я разговаривал с ним не раз. Он был очень мил и поговорил с Лео. В конце игры Месси отдал мне футболку в раздевалке, я отдал ему свою", – сказал Де Пена и добавил, что считает аргентинца лучшим игроком в мире сообщает Mundo Deportivo.

Реклама

Кстати, мы писали, что Месси высмеяли за игру в защите в матче "Барселона" – "Динамо". Аргентинский форвард демонстративно пренебрегает действиями в обороне.

В то же время румынские СМИ выловили момент, когда футболку у аргентинца просил главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румынский наставник обратился к игроку "Барселоны" сразу после финального свистка. По информации издания Sport.ro, Луческу обратился к нему с фразой: "Лео, Лео, пожалуйста". Испанские СМИ сообщили, что аргентинец передал румыну майку в подтрибунном помещении.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Лионель Месси Луис Суарес Карлос де Пена

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять