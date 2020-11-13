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Луческу рассказал, как просил футболку у Лионеля Месси после матча в Барселоне

13 ноября, 13:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер киевского "Динамо" сравнил аргентинца с легендарным бразильцем Пеле

В своем последнем матче в Лиге чемпионов "Динамо" с минимальным счетом уступило "Барселоне". После игры на "Камп Ноу" главный тренер гостей Мирча Луческу обратился к Лионелю Месси с просьбой подарить ему футболку. Теперь же наставник киевской команды рассказал, о чем говорил со звездным аргентинцем. Тогда же Луис Суарес уговорил Месси отдать футболку легионеру "Динамо".

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Историю подарка Луческу рассказал эксклюзивно румынскому изданию Digi Sport:

"Месси дебютировал в Лиге чемпионов в "Барселоне" в матче с "Шахтером" в декабре 2004 года. С тех пор мы встречались 9 раз! Мы здороваемся, пожимаем друг другу руки.

Я крикнул ему: "Лео!" Потом я подошел и заговорил: "У меня есть на стене футболка великого игрока – Пеле. И мне бы хотелось, чтобы рядом с ней была футболка Месси". Он сказал мне: "Вы – очень сильный человек". В мире спорта такое уважение нормально. А что должен был сделать Месси? Повернуться ко мне спиной?"

На днях агент Гризманна обвинил Месси в отвратительном отношении к французу.

Смотрите, как "Динамо" сражалось с "Барселоной" в Лиге чемпионов:

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