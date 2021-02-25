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Мессі ошелешив воротаря "Ельче", захотівши обмінятися з ним футболками

25 лютого, 07:22

Олег Люлька Олег Люлька

Голкіпер Едгар Бадія не міг повірити своїм очам

Цей день голкіпер передостаннього клубу Прімери "Ельче" Едгар Бадія Гвардіола запам'ятає на все життя. Після поразки від "Барселони" з рахунком 0:3 на "Камп Ноу" 29-річний Бадія, який пропустив два м'ячі від Мессі, скромно попросив у Ліонеля його футболку.

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Яке ж було здивування Бадії, коли 6-разовий володар "Золотого м'яча" Мессі не тільки погодився віддати кіперу свою футболку, але й попросив взамін його!

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Воротаря "Ельче" це шокувало. "Тобі – мою футболку?" – ці, або схожі на ці, слова вимовив у подиві Едгар, явно не вірячи в те, що відбувається. Але, опанувавши себе, голкіпер "Ельче" зняв з себе футболку, щоб завершити обмін з Ліонелем. Причому після певного ступору зробив це так швидко, ніби боявся, як би Мессі не передумав.

Фанати Ліонеля – в захваті від його жесту. "Ось чому він великий!" – пишуть вони в соцмережах.

Відзначимо, що завдяки перемозі над "Ельче" Барселона "набрала 50 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи на п'ять очок від лідера "Атлетіко", у якого є гра в запасі.

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Нагадаємо, після осіннього виїзного матчу Ліги чемпіонів проти "Барселони", програного 1:2, з футболками Ліонеля повернулися до Києва два представники "Динамо". Уругваєць Карлос де Пена обзавівся майкою Мессі завдяки попередньому дзвінку до Лео від співвітчизника де Пени – Луїса Суареса.

А ще одну футболку Мессі отримав Мірча Луческу.Я крикнув йому: "Лео!" Потім я підійшов і заговорив: "У мене є на стіні футболка великого гравця – Пеле. І мені б хотілося, щоб поруч з нею була футболка Мессі", – розповів Мірча, якому Ліонель не відмовив.

Дивіться, як забиває Мессі

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обмін Барселона футболка воротар чемпіонат Іспанії Ліонель Мессі Ельче

Джерело: Сегодня|Спорт

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