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"Манчестер Сіті" відрікся від Мессі. Хто підпише скандальну зірку

19 лютого, 19:52

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Англійський гранд не горить бажанням посилитися аргентинським форвардом

Контракт Ліонеля Мессі з "Барселоною" закінчується цього літа. Клуби-претенденти вже мали б вибудовуватися в чергу за одним із найкращих футболістів в історії, однак бажаючих його підписати поки що небагато. Стало відомо, що "Манчестер Сіті", куди Лео сватали, не жадає поповнити свій склад аргентинцем. А недавно Мессі з'явився в формі "ПСЖ".

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33-річний форвард вже міг би підписати попередній контракт, але нема з ким. Англійський "МанСіті" відхрестився від спроб отримати гравця. Причому, як минулого літа, коли Мессі конфліктував з "Барселоною", так і нинішньою зимою. Про це пише Sky Sports.

У клубу з Манчестера були серйозні проблеми з фінансовим fair play, так що зайвий головний біль йому ні до чого. Тому найреальнішим кандидатом на хлопця бачиться "Парі Сен-Жермен". У Франції його чекають і старий друг Неймар, і тренер-співвітчизник Маурісіо Почеттіно, і шейхи-власники.

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону"

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

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Однак у Ліонеля повинен залишитися азарт не просто бути вивіскою в команді, а й виступати на найвищому рівні. Інакше можна було б поїхати в США, про що володар шести "Золотих м'ячів" якось говорив. Там, скажімо, його з радістю зустрів би власник "Майамі" Девід Бекхем.

Дивіться, як Ліонель реалізував пенальті в матчі "Барселона" – "ПСЖ":

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