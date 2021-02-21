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Ледве вийшов на поле – вже рекорд: будні Мессі в "Барселоні"

21 лютого, 16:37

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аргентинський форвард оновив досягнення за кількістю матчів у чемпіонаті Іспанії

Ліонель Мессі перебуває в роздумах про своє майбутнє, але це не заважає йому покращувати різні рекорди в складі "Барселони". Сьогодні 33-річний аргентинець оновив показник за кількістю матчів за каталонську команду в іспанській Ла Лізі. До речі, днями "Манчестер Сіті" відрікся від Мессі.

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О 15:00 "Барса" розпочала зустріч з "Кадісом", а Лео виявився в стартовому складі. Цей поєдинок став 506-м для форварда в чемпіонаті Іспанії. Отже, зірковий футболіст побив рекорд іншого легендарного гравця клубу – Хаві.

На 32-й хвилині Мессі реалізував пенальті за порушення правил проти Педрі. За 10 хвилин до кінця зустрічі рахунок 1:0.

До слова, Ліонель все ще поступається Хаві за загальною кількістю матчів за каталонську команду. У іспанського півзахисника їх 767, у південноамериканця – 761. Якщо нічого екстраординарного не трапиться, то нападник стане абсолютним рекордсменом клубу вже в сезоні 2020/2021.

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