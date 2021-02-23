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Мессі здав літак за 4,5 мільйона: його вже орендував президент Аргентини

23 лютого, 23:16

Олена Павлова Олена Павлова

Повітряне судно футболіста відповідає всім медичним вимогам щодо профілактики COVID-19

Президент Аргентини Альберто Фернандес орендував приватний літак у нападника "Барселони" Ліонеля Мессі для робочого польоту в Мексику. Раніше ми повідомляли, що "Манчестер Сіті" відрікся від Мессі. І бажаючих його підписати поки що не так багато.

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За інформацією Marca, глава Аргентини вибрав літак Мессі тому, що він відповідає всім медичним вимогам щодо профілактики коронавірусу. 4-денна оренда літака для польоту на святкування 200-річчя незалежності Мексики обійшлася президенту в 160 000 доларів (майже 4,5 млн гривень).

Ліонель Мессі з дружиною і дітьми в літаку

Ліонель Мессі з дружиною і дітьми в літаку / Фото: Instagram

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Мессі придбав літак, вартість якого оцінюється в 15 млн доларів, у 2018 році в США. Транспортний засіб постійно розміщений в аеропорту рідного міста Мессі Росаріо.

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Раніше фанати "Барселони" накинулися на президента "ПСЖ"і вимагали у нього відмовитися від покупки Ліонеля Мессі.

Ми також писали, що дружина Мессі вчиться битися: дивіться, як мати трьох дітей нападає на тренера.

Дивіться, як Мессі забивав за "Барселону"

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Аргентина президент літак оренда Ліонель Мессі
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